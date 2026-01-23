المؤلف علاء حسن: «لعبة وقلبت بجد» يدق ناقوس الخطر حول الابتزاز الإلكتروني للأطفال داخل غرفهم

قال علاء حسن المؤلف المصري، إن مسلسل «لعبة وقلبت بجد» انتقل إلى نقطة مهمة جدًا تتعلق بخطر الابتزاز الإلكتروني الموجَّه للأطفال، مؤكدًا أن العمل يسلّط الضوء على تهديدات حقيقية لم تعد تأتي من الشارع كما كان في السابق، بل من داخل غرف الأطفال وهم ممسكون بالهاتف المحمول.

وأوضح حسن، خلال لقائه ببرنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المسلسل رصد كيف يكتسب الأطفال عادات وسلوكيات سلبية مثل السرقة والكذب نتيجة تعرضهم للابتزاز، مستشهدًا بمشهد يطلب فيه طفل المال من شقيقته «علشان يلحق نفسه من صور ليه مع والدته»، في إشارة إلى خطورة المحتوى الذي قد يقع في يد الأطفال دون رقابة.

وأشار إلى أن العمل يطرح تساؤلات حول ارتباط الفكرة ببعض الألعاب الإلكترونية الشهيرة مثل «روبلوكس» وغيرها، التي أُثيرت حولها وقائع ابتزاز إلكتروني لمستخدمين صغار السن، لافتًا إلى أن أساليب التحذير تغيرت؛ فبعدما كان الأهل يحذرون أبناءهم من الغرباء في الشارع، أصبح الخطر اليوم أقرب وهواتف الأطفال بين أيديهم.

وتابع المؤلف أن المسلسل قدّم أكثر من نموذج للأسرة؛ منها أسرة يخشى فيها الطفل رد فعل الأب أو الأم، ما يجعل الأسرة نفسها «سلاحًا» يستخدمه المبتز للضغط عليه، وأخرى متفهمة ولطيفة، إلا أن المبتز يستغل ذلك أيضًا بتهديد الطفل بإيذاء والديه، وهو ما يصدقه الأطفال بسهولة، ليصبح السلاح هنا عاطفيًا وليس خوفًا شخصيًا فقط.

وأكد علاء حسن أن الابتزاز الإلكتروني سيظل موجودًا ويتطور مع تطور التكنولوجيا، محذرًا من أن الذكاء الاصطناعي بات يخلق مشكلات جديدة، في وقت لا يدرك فيه كثيرون حجم الخطر إلا بعد الوقوع فيه، ما يستدعي مزيدًا من الوعي المجتمعي والرقابة الأسرية.

