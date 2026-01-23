قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أستاذ نساء وتوليد: طفل من كل خمسة أطفال يولد دون تخطيط مسبق

الأستاذ الدكتور عمرو حسن
الأستاذ الدكتور عمرو حسن
عبدالصمد ماهر

أكد الأستاذ الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، أن الشائعات والمعلومات المغلوطة حول وسائل تنظيم الأسرة تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الصحة الإنجابية في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الحمل غير المخطط له بلغت 20.5% عام 2021، أي أن طفلًا من كل خمسة أطفال يولد دون تخطيط مسبق.

جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم العلمي المتخصص بعنوان «شائعات وسائل تنظيم الأسرة»، الذي نظمه المجلس الصحي المصري (البورد المصري) بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة النساء والتوليد.

وأوضح أ.د عمرو حسن أن البيانات السكانية تشير إلى أن 3 من كل 10 سيدات يتوقفن عن استخدام وسائل منع الحمل خلال السنة الأولى من الاستخدام، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في المعرفة والثقة بوسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الوسائل نفسها بقدر ما هي في فهمها واستخدامها.

 29 % فقط من السيدات يعرفن الفترة الأكثر احتمالًا لحدوث الحمل

وأشار إلى أن فجوة المعرفة لا تزال واضحة، إذ أظهرت البيانات أن 29% فقط من السيدات يعرفن الفترة الأكثر احتمالًا لحدوث الحمل، و9% فقط يعرفن الاستخدام الصحيح للرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة.

وأضاف أن ضعف التوعية يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن 46.7% من السيدات لم يتعرضن لأي رسائل توعوية حول تنظيم الأسرة، مع انخفاض مستويات التوعية بشكل أكبر في بعض المحافظات الحدودية.

وأوضح أن نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة ارتفعت إلى 13.8% عام 2021 مقارنة بـ 11.6% عام 2008، وهو ما يعكس فجوة بين الرغبة الإنجابية وإتاحة المعرفة والخدمات الصحية.

وفي سياق التحولات الديموغرافية، أشار إلى أن معدل الإنجاب الكلي في مصر انخفض من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 عام 2021، ثم إلى 2.41 عام 2024، مع هدف الوصول إلى معدل الإحلال السكاني 2.1 مولود لكل سيدة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تقليل الحمل غير المخطط له وتحسين الاستخدام الصحيح لوسائل تنظيم الأسرة.

وأكد أ.د عمرو حسن، الذي يُعد أحد أبرز الأصوات الداعمة لقضايا صحة المرأة في الوطن العربي، أن الاستثمار في وعي المرأة الصحي يمثل أحد أهم ركائز التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن صحة المرأة ليست قضية طبية فقط، بل قضية وطنية تمس مستقبل الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن تجربته في إطلاق مبادرات توعوية مجتمعية أكدت أن التوعية الصحية الممنهجة قادرة على تغيير السلوك الإنجابي، وتقليل الاعتماد على الشائعات، وتحويل المعرفة الطبية إلى قوة اجتماعية داعمة لصحة المرأة.

وشدد على أن تنظيم الأسرة ليس مجرد قضية طبية، بل قضية تنموية شاملة تتطلب تدخلات متكاملة تشمل التعليم، وتمكين المرأة، وتأخير الزواج المبكر، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحسين إدارة البرامج السكانية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن بناء الوعي الصحي لا يقل أهمية عن توفير الوسائل الطبية، وأن تصحيح المفاهيم المغلوطة حول وسائل تنظيم الأسرة يمثل خطوة استراتيجية لضمان حق المرأة في الاختيار الواعي، وتحقيق مفهوم الصحة الإنجابية الشاملة، مؤكدًا أن صحة المرأة لا تُدار بمنشورات مجهولة المصدر، بل بالعلم والدليل.

مصر تنظيم الأسرة الطب أمراض النساء والتوليد البورد المصري الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الشرطة

رئيس مجلس الوزراء

مناسبة تاريخية.. وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بعيد الشرطة

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تتلقى تقريرا بتطورات مشروعات الطرق الحيوية بأسوان

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد