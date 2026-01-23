التفاصيل الكاملة لتعدي عامل بالضرب على ابنته وزوجته بعد سرقة ذهبهما

تباشر الجهات المختصة التحقيق في اتهام عامل بالتعدي بالضرب على ابنته وزوجته بعد سرقة ذهب ابنته ما أسفر عن إصابتهما بعدة إصابات بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها كما قررت ضبط واحضار المتهم.

وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما شهدت منطقة زنين التابعة لبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، اتهام عامل بسرقة ذهب ابنته واعتدائه عليها وعلى والدتها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الوجه وإصابات متفرقة في الجسد.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، محضرًا من سيدة وابنتها وقدمت الأولى تقريرا طبيا يحمل رقم 27473 من مستشفى قصر العيني العام وقدمت الثانية تقريرا طبيا يحمل رقم 27474 وتم إرفاق التقارير بالمحضر وأفادتا بتضررهما من المدعو حسام.س.م. وذلك لاعتدائه عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابتهما الواردة في التقرير الطبي.