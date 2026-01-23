برشلونة يحسم 3 صفقات لتدعيم الفريق الرديف

حسم نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع ثلاث مواهب شابة لتدعيم صفوف الفريق الرديف خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار استراتيجية النادي القائمة على الاستثمار في العناصر الواعدة وبناء قاعدة قوية للمستقبل.

وجاءت الصفقة الأولى بضم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم (18 عامًا) قادمًا من النادي الأهلي، ليعزز مركز رأس الحربة داخل فريق برشلونة أتلتيك، في ظل متابعة طويلة من كشافي النادي لمستواه مع فرق الناشئين.

كما أنهى برشلونة إجراءات التعاقد مع الجناح الأيسر الإنجليزي أجاي تافارييس (16 عامًا) لاعب نوريتش سيتي، والذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا، لما يتمتع به من سرعة ومهارة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

واكتملت الصفقات بضم المدافع الشاب جوانلي أونستين (18 عامًا) قادمًا من جينك البلجيكي، في خطوة تستهدف تدعيم الخط الخلفي للفريق الرديف بعنصر قوي بدنيًا ومميز في بناء اللعب من الخلف.

وتعكس هذه التحركات تمسك إدارة برشلونة بنهجها المعتمد على تطوير اللاعبين الشباب داخل منظومة “لا ماسيا”، مع منحهم فرصة حقيقية للظهور والتدرج نحو الفريق الأول خلال المواسم المقبلة.