أخبار البلد

نائب رئيس جامعة عين شمس يطالب بالإسراع في إعلان نتائج الترم الأول

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

 أكد الدكتور رامي ماهر غالي  نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، في إطار حرص جامعة عين شمس على انتظام العملية التعليمية.

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس، على تطبيق الإجراءات المنظمة التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان، إلى جانب تهيئة المناخ الملائم للطلاب، وتوفير سبل الراحة والأمان والدعم اللازم لهم، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الأكاديمي.

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وانتظامها، في ضوء ما اتخذته الجامعة من إجراءات تنظيمية صارمة، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المعلنة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ، مشددًا على ضرورة مراعاة التنوع في الأسئلة بما يخدم مصلحة الطلاب ويعكس المستوى الحقيقي لتحصيلهم العلمي.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور رامي ماهر غالي على حرص جامعة عين شمس على تقديم الدعم الكامل لطلاب الدمج والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير كافة التيسيرات اللازمة داخل اللجان، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويوفر بيئة امتحانية عادلة ومناسبة للجميع.

وثمّن نائب رئيس الجامعة الجهود المبذولة من السادة عمداء الكليات والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والإدارات المعنية، في الإشراف والمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، مؤكدًا أن هذا التعاون هو أحد أهم عوامل نجاح العملية الامتحانية وانتظامها.

