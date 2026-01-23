إخلاء سبيل المتهم في الاعتداء على ضريح الشيخ عويس بأسوان

قررت جهة التحقيق المختصة بمركز إدفو شمال أسوان إخلاء سبيل المتهم في واقعة الاعتداء على ضريح الشيخ عويس بقرية المحاميد، إلى جانب الشخص الذي قام بتصوير الواقعة ونشرها.

وكان شرف عبدالجليل، أحد أقارب الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يهدم ضريح الشيخ عويس بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، قد أفاد بأن قريبه يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعاني من اضطراب نفسي عقب وفاة والدته قبل نحو 15 عام.

الضريح

وفيما بتعلق بالواقعة أوضح أن قريبه أقدم على محاولة هدم الضريح يوم الخميس الماضي، وعلى الفور توجه أفراد الأسرة إلى موقع الحادث ونجحوا في إنزاله.

وأكد على عدم وجود أي علاقة لهم بالشخص الذي تولى تصوير المقطع المتداول ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولفت إلى أن قريبه غير المتزن تم نقله إلى إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، نظرًا لحالته الصحية، وأنه يتلقى العلاج حاليًا داخل المصحة.

وأكد أنهم سيتكفلون بكل التكاليف المالية المترتبة على الواقعة داخل الضريح، كما عمدوا إلى استبدال جميع الأزيار الفخارية التي حطمها قريبهم أثناء محاولته هدم الضريح.