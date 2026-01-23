قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
إخلاء سبيل المتهم في الاعتداء على ضريح الشيخ عويس بأسوان

قررت جهة التحقيق المختصة بمركز إدفو شمال أسوان إخلاء سبيل المتهم في واقعة الاعتداء على ضريح الشيخ عويس بقرية المحاميد، إلى جانب الشخص الذي قام بتصوير الواقعة ونشرها. 

وكان شرف عبدالجليل، أحد أقارب الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يهدم ضريح الشيخ عويس بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، قد أفاد بأن قريبه يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعاني من اضطراب نفسي عقب وفاة والدته قبل نحو 15 عام. 

وفيما بتعلق بالواقعة أوضح أن قريبه أقدم على محاولة هدم الضريح يوم الخميس الماضي، وعلى الفور توجه أفراد الأسرة إلى موقع الحادث ونجحوا في إنزاله.

وأكد على عدم وجود أي علاقة لهم بالشخص الذي تولى تصوير المقطع المتداول ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

 ولفت إلى أن قريبه غير المتزن تم نقله إلى إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، نظرًا لحالته الصحية، وأنه يتلقى العلاج حاليًا داخل المصحة. 

وأكد أنهم سيتكفلون بكل التكاليف المالية المترتبة على الواقعة داخل الضريح، كما عمدوا إلى استبدال جميع الأزيار الفخارية التي حطمها قريبهم أثناء محاولته هدم الضريح. 

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

ندوة توعوية للأطفال

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنظمان خامس فعاليات التعاون المشترك بندوة توعوية للأطفال

جناح الأزهر

غدا.. مجلس حكماء المسلمين ينظم ندوة عن كتاب "في محراب الطيب"

ندوة بعنوان دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية

بمعرض الكتاب.. دار الإفتاء تعقد ندوة بعنوان دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

