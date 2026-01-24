قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
هل يجوز دفع الكفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان؟.. اعرف الرأي الشرعي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-1-2026
هاني رمزي: أبحث عن نص جيد يليق بعودتي للمسرح مع إلهام شاهين
تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي
هاني رمزي:مشتاق للعودة إلى المسرح..ومهنة التمثيل لا تعترف بالكبير
رغم المحادثات في أبوظبي.. انفجارات قوية تضرب عدة مدن بـ أوكرانيا
أحمد حسن يرد على ميدو: يجب عليك الاعتذار للجيل الذهبي
الجميع زعلان.. حمادة صدقي يرد على تصريحات ميدو المثيرة للجدل
فيتش تعدل النظرة المستقبلية لـ تركيا من مستقرة إلى إيجابية
طبطب على الناس.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
حوادث

أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد عن متجمد نفقة جديد.. اليوم

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

تنظر محكمة النزهة لشئون الأسرة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة، والمقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بشأن امتناعه عن سداد النفقة الشهرية لابنتيه.

وأقام ابنتا اللاعب دعوى حبس شهرًا لمتجمد نفقة قيمته 240 ألف جنيه، بعد بلوغهما السن القانونية، ضد والدهما لإلزامه بأداء النفقة المستحقة، في دعوى حملت رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة.

على جانب آخر، أجلت محكمة مستأنف أحوال شخصية القاهرة الجديدة، استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر لجلسة 2 فبراير المقبل للإعلان بالحضور.

وكشف محامي طليقة إبراهيم سعيد، أن الدعوى الحالية تأتي ضمن سلسلة قضايا مرفوعة ضد اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد المستمر قد يضعه أمام تنفيذ عقوبة الحبس مباشرة.

