يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 24-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 50 إلى 56 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 43 إلى 49 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-1-2026 فيتش تعدل النظرة المستقبلية لـ تركيا من مستقرة إلى إيجابية

الكابوريا: من 50 إلى 160 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 985 إلى 1185 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 870 إلى 950 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 750 إلى 850 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 310 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 70 إلي 140 جنيه للكيلو