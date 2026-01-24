قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
تكنولوجيا وسيارات

شيري تستحوذ على مصنع وعمال نيسان في جنوب أفريقيا

كريم عاطف

تواصل شركة شيري الصينية توسيع نطاق أعمالها عالميا، بعدما توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على مصنع نيسان في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، في خطوة تعكس إعادة رسم خريطة صناعة السيارات في القارة السمراء. 

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة نيسان لإعادة هيكلة عملياتها وتقليص التصنيع في عدد من الأسواق الدولية، وبحسب الاتفاق ستنتقل ملكية الأرض والمباني وكامل الأصول الصناعية المرتبطة بمصنع نيسان، بما في ذلك منشأة الكبس المجاورة، إلى شيري جنوب أفريقيا، على أن يستكمل نقل الملكية بحلول منتصف عام 2026، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط القانونية اللازمة.

الصفقة لا تقتصر على الجوانب الاستثمارية فقط، بل تحمل بعد اجتماعي مهم، إذ التزمت شيري بتقديم عروض عمل لمعظم العاملين الحاليين في مصنع نيسان، مع الحفاظ على شروط وظيفية قريبة من أوضاعهم السابقة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار القوى العاملة وتقليل أي تداعيات اجتماعية محتملة ناتجة عن انتقال الملكية.

من جانبه، أوضح جوردي فيلا، رئيس نيسان أفريقيا، أن الشركة بحثت طويلا عن حل يوازن بين مصالح العاملين والشركاء المحليين، مؤكدا أن نيسان تمتلك إرثا صناعيا طويلا في جنوب أفريقيا، وأشار إلى أن تحديات خارجية متعددة أثرت على معدلات تشغيل مصنع روسلين، ما قلل من جدواه ضمن استراتيجية نيسان العالمية.

ورغم التخارج من التصنيع المحلي، شددت نيسان على استمرار حضورها التجاري في السوق الجنوب أفريقي دون تغيير، مع التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع وخطط لإطلاق طرازات جديدة خلال السنة المالية 2026، من بينها تيكتون وباترول.

