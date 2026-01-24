الوادي الجديد.. مياه الشرب بالداخلة تنهي أعمال الصيانة بمحطة الرفع

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع الوادي الجديد – منطقة الداخلة، أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة الرفع الرئيسية بمدينة موط، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار الأيام الماضية، أسفرت عن عودة ضخ مياه الشرب تدريجيًا إلى جميع أنحاء المدينة .

وأكدت الشركة، في بيانٍ لها، أن أعمال الصيانة تمت وفقًا لأعلى المعايير الفنية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن فرق العمل واصلت جهودها على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الإطار، وجَّه المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بأحد المقاولين المختصين، إلى جانب توفير مجموعة من السيارات والمعدات الثقيلة، للتعامل الفوري مع الأعطال الفنية التي طرأت على المحطة، وإنهاء الأزمة التي استمرت قرابة 10 أيام، نتيجة أعمال الإصلاح والصيانة الشاملة التي تطلبها الوضع.

وتقدمت الشركة بخالص الشكر والتقدير لأهالي مدينة موط على حسن تعاونهم وتفهمهم خلال فترة الانقطاع، مثمنة وعي المواطنين وتعاونهم الإيجابي، الذي سهم في تيسير أعمال الصيانة وتنفيذها بالشكل المطلوب.

وأوضحت الشركة أن عودة ضخ المياه تتم بشكل تدريجي لضمان استقرار الضغوط داخل الشبكات، لافتة إلى أنه قد يلاحظ بعض المواطنين ضعفًا مؤقتًا في ضغوط المياه ببعض المناطق، وهو أمر طبيعي خلال الساعات الأولى من إعادة التشغيل.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة، سواء بشأن ضعف الضغوط أو أي أعطال طارئة، من خلال الخط الساخن 0922821999 أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مشكلات.