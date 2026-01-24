خلال أسبوع.. غلق 27 منشأة طبية خاصة و258 إنذاراً للمخالفين بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ممثلة في إدارة "العلاج الحر"، عن تنفيذ حملة رقابية موسعة شملت 1055 جولة تفتيشية ميدانية خلال أسبوع واحد.

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت هذه الجولات عن رصد 214 منشأة طبية تعمل دون ترخيص قانوني، مما استوجب اتخاذ إجراءات قانونية شملت تنفيذ 27 قرار غلق إداري فوري، بالإضافة إلى تحرير 33 محضراً رسمياً بحق المخالفين وتوجيه 258 إنذاراً لتصحيح الأوضاع القانونية والفنية.

من جانبها، أكدت إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ أن صحة المواطن خط أحمر ولا تهاون مع أي كيان طبي غير مستوفٍ للشروط والمعايير الصحية المنصوص عليها.