الرئيس السيسي: الشرطة تحمي مصر وشعبها من المخاطر والتهديدات

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أن الشرطة المصرية تحمي مصر وشعبها من المخاطر والتهديدات، مضيفا أن أبناء وبنات الشرطة من كل بيت من بيوت مصر.



وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 بأكاديمية الشرطة ـ إن الشرطة تضم أبناء وبنات الشعب المصري ، وهم ولاد مصر ، لا هم مليشيات ولا جماعات خارج القانون ، هم أبناء مؤسسة من مؤسسات الدولة ، أبناء الوطن".



وأضاف الرئيس السيسي قائلا " هؤلاء الشباب والشابات في عرض الاصطفاف هم من كل بيت في مصر موجودين في هذا المكان لأمن مصر وأقول هذا الكلام لان ممكن حد يحاول يسيء ، نحن نحمي دولة وشعب لا نظام ، ان ما يتم لا يهدف لحماية شخص ولكن لحماية دولة من مخاطر وتهديدات مررنا بها خلال السنوات الاخيرة ولم تنته بعد".



وقال الرئيس السيسي إن "أسرة الشهيد رامي هلال هي أسرة مصرية، بيت من بيوت مصر ، ومن المهم الحفاظ على الصلة التي بين مؤسسات الدولة وشعبها ".



ومضى الرئيس السيسي يقول "لقد طلبت قبل ذلك أن ينخرط شباب وشابات الجامعات معانا"، مضيفا أن نجل الشهيد رامي هلال يتمنى أن يكون في المستقبل ضابط شرطة ونحن نرحب بذلك ولن نتنظر حتى يصل الى ثانوية عامة ولكن سنبدأ العمل تقديرا لوالده ، وفي الأجازة الصيفية نستضيفه عشرة ايام ليطلع على بطولات والده وكذلك شقيقاته .