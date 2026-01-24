الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مبادرة لأبناء الأسر من شهداء ومصابين الشرطة، بوجود صندوق دعم أسر شهداء ومصابين الشرطة، بالتعاون مع البنك المركزي، منوها بأن هناك مبادرة أخرى مع شركة التأمين الأهلية لكل أبناء وبنات الشهداء والمصابين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية عيد الشرطة الـ 74، إن احتفالنا هذا العام يأتي في ظلف صراعات تسيطر على العالم، وصدامات وتحديات غير مسبوقة، تهدد الشعوب.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد بأن الاديان السماوية والقيم الإنسانية ترفض الممارسات العنيفة التي تحدث في العالم، مؤكدا أن مصر بفضل الله وجهود مؤسساتها ووعي شعبها ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار.