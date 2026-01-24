الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪

أكد الدكتور محمد حساني ،مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية ، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدأت تؤتي ثمارها من خلال العلاج الفعال بعد الكشف المبكر الذي يساهم بشكل كبير في نجاح رحلة العلاج لمرضي الأورام .

المسح الشامل لفيروس سي

وأضاف حساني خلال كلمة له في اليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم ، أنه بفضل المسح الشامل لمرضي الأورام والمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي انخفضت نسبة الوفيات نتيجة أورام الكبد بنسبة 53٪ بفضل العلاج المبكر والقضاء علي فيروس سي أحد أهم مسببات سرطان الكبد