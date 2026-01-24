طريقة عمل العدس المدمس بالصلصة

يعد العدس المدمس من الأكلات الشهية التى تساعد على الشبع وغنية بفيتامين ب والفوليك اسد .

نعرض لكم طريقة العدس المدمس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير:

عدس بجبة

عدس أصفر

ثوم فصوص

بصل

فلفل رومي

طماطم مفرومة

سمنة

كمون ناعم

عصير ليمون

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل العدس المدمس



اسلقي العدس بجبة مع الأصفر وضيفي عليهم الثوم والبصل في الماء واتركيهم حتى النضج

حمري البصل المفروم فى حلة بها سمنة ثم ضيفي الفلفل الرومي والحار والطماطم.

ضعي عليهم نوعي العدس المسلوق وقلبي كل الخليط ثم ضعي عصير الليمون والملح والفلفل الأسود.

قدمى خليط العدس مع الخبز والبصل الأخضر.