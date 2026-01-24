قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
وزيرة اقتصاد جرينلاند: سيادتنا خط أحمر .. ونؤكد الانتماء الكامل للدنمارك
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ريمـان رمضان تحذر: التسرع في الزواج يؤدي إلى الفشل.. وهذه هي الأسباب

محمد البدوي

حذرت صانعة المحتوى ريمان رمضان من التسرع في اتخاذ قرار الزواج، مؤكدة أن غياب التوافق والدراسة الجيدة يمكن أن يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية منذ البداية.
 

ضغوط مجتمعية وعائلية

وأوضحت ريمان، خلال لقائها في برنامج ست ستات المذاع على قناة دي إم سي، أن بعض الفتيات يختارون الزواج كوسيلة للهروب من قيود الأسرة، دون أن يكون هناك فهم حقيقي لمدى نجاح العلاقة أو فشلها، فيما تقبل أخريات على الزواج بسبب ضغوط مجتمعية وعائلية، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار حياتهن الزوجية.

تحديد متطلبات الحياة

وأضافت ريمان رمضان أن المرأة في مرحلة ما بين الثلاثين والأربعين تصبح أكثر نضجًا ووعيًا، مما يجعلها قادرة على اتخاذ قرارات صائبة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، حيث تكون قد اكتسبت الكثير من الخبرات الحياتية التي تساعدها في تحديد متطلبات الحياة الزوجية.

التوافق بين الزوجين

وشددت ريمان على أن التوافق بين الزوجين هو العنصر الأساسي لنجاح العلاقة، مشيرة إلى أن الزواج غالبًا ما يتم بناءً على الحب أو الاستلطاف، لكن استمراره ونجاحه يتوقفان على وجود توافق عام بين الطرفين؛ وذكرت أن الحياة الزوجية لا تقوم على المشاعر فقط.

 العلاقات الزوجية

وأشارت إلى أن التغيرات التي تحدث بعد الزواج هي جزء طبيعي من الحياة، حيث أن الإنسان يتطور ويكتسب خبرات جديدة مع مرور الوقت، مضيفة أن بعض العلاقات الزوجية تساهم في إحداث تغيرات إيجابية ونضج فكري وعاطفي لدى الطرفين.

وفي ختام حديثها، أكدت ريمان رمضان أن الزواج هو شراكة حقيقية، حيث يتحمل كل طرف مسؤولياته. 

 التفاهم والحوار المستمر 

وأشارت إلى أن إخلال أحد الطرفين بدوره يؤدي إلى فشل العلاقة، بينما يسهم التفاهم والحوار المستمر في تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار ونجاح الحياة الزوجية.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

حبس

حبس شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في القاهرة

إسعاف

إصابة 6 أشخاص في تصادم توكتوكين بأسيوط

خروج الجثامين

5 نعوش ورا بعض.. دفن جثامين الأم وأولادها الأربعة ضحايا تسرب الغاز بشبرا الخيمة

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

