ريمـان رمضان تحذر: التسرع في الزواج يؤدي إلى الفشل.. وهذه هي الأسباب

حذرت صانعة المحتوى ريمان رمضان من التسرع في اتخاذ قرار الزواج، مؤكدة أن غياب التوافق والدراسة الجيدة يمكن أن يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية منذ البداية.



ضغوط مجتمعية وعائلية

وأوضحت ريمان، خلال لقائها في برنامج ست ستات المذاع على قناة دي إم سي، أن بعض الفتيات يختارون الزواج كوسيلة للهروب من قيود الأسرة، دون أن يكون هناك فهم حقيقي لمدى نجاح العلاقة أو فشلها، فيما تقبل أخريات على الزواج بسبب ضغوط مجتمعية وعائلية، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار حياتهن الزوجية.

تحديد متطلبات الحياة

وأضافت ريمان رمضان أن المرأة في مرحلة ما بين الثلاثين والأربعين تصبح أكثر نضجًا ووعيًا، مما يجعلها قادرة على اتخاذ قرارات صائبة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، حيث تكون قد اكتسبت الكثير من الخبرات الحياتية التي تساعدها في تحديد متطلبات الحياة الزوجية.

التوافق بين الزوجين

وشددت ريمان على أن التوافق بين الزوجين هو العنصر الأساسي لنجاح العلاقة، مشيرة إلى أن الزواج غالبًا ما يتم بناءً على الحب أو الاستلطاف، لكن استمراره ونجاحه يتوقفان على وجود توافق عام بين الطرفين؛ وذكرت أن الحياة الزوجية لا تقوم على المشاعر فقط.

العلاقات الزوجية

وأشارت إلى أن التغيرات التي تحدث بعد الزواج هي جزء طبيعي من الحياة، حيث أن الإنسان يتطور ويكتسب خبرات جديدة مع مرور الوقت، مضيفة أن بعض العلاقات الزوجية تساهم في إحداث تغيرات إيجابية ونضج فكري وعاطفي لدى الطرفين.

وفي ختام حديثها، أكدت ريمان رمضان أن الزواج هو شراكة حقيقية، حيث يتحمل كل طرف مسؤولياته.

التفاهم والحوار المستمر

وأشارت إلى أن إخلال أحد الطرفين بدوره يؤدي إلى فشل العلاقة، بينما يسهم التفاهم والحوار المستمر في تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار ونجاح الحياة الزوجية.