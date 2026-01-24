قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ندوة إرشادية لزراعة مطروح عن سبل تطوير منظومة إنتاج المحاصيل

زراعة مطروح خلال الندوة
ايمن محمود

عقدت مديرية الزراعة بمطروح  ندوة إرشادية بمقر مركز الإرشاد الزراعي بمرسى مطروح بعنوان استراتيجيات الإنتاج التجاري والمنشأت وتقنيات الصوب الزراعية الحديثة بدون تربة .

حيث تُعد هذه الندوة ختام فعاليات الدورة التدريبية بحضور   المهندس أحمد يوسف أبو الكمال،وكيل وزارة الزراعة بمطروح والمهندس محمد رفاعي أبو الدهب، مدير عام الإرشاد الزراعى بمطروح

واكد  المهندس أحمد يوسف أكدا على أهمية استمرار مثل هذه الندوات لما لها من دور فعال في رفع كفاءة العاملين ودعم التنمية الزراعية.”

واشار ان ذلك ياتى  في إطار تطوير منظومة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استغلال الموارد، تُعد الاستراتيجيات الحديثة للإنتاج التجاري وتكنولوجيا الصوب الزراعية بدون تربة من الركائز الأساسية لتحقيق إنتاجية عالية وجودة ممتازة للنباتات طوال العام، مع ترشيد استهلاك المياه والأسمدة.تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وقد حاضر في الندوة الدكتور  عمرو السيد درويش باحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية ورئيس وحده الارشاد الزراعى بمطروح ومدير التجارب البحثية بمطروح

حيث اكد ان هذه التقنيات  تعتمد على إنتاج المحاصيل على مدار العام باستخدام بيئات زراعية محكومة و استخدام الزراعة المائية والزراعة الهوائية لضمان نمو النباتات بدون تربة تقليدية  تقليل التأثيرات المناخية والآفات، وتحقيق إنتاجية أعلى وأقل تكلفة بالاضافة الى  تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ونظم الرى الحديثة المد والجزر والتسميد التخصصى وتلوين الكابلات المكافحة المتكاملة الركائز الأربع المكافحة المتكاملة ضبط الرطوبة المكافحة الزراعية وسلاسل القيمه والتسويق النهائى للمنتج.

واضاف ان هذه الاستراتيجيات تعد خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج التجاري الزراعي في مختلف المحافظات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام اليوم الخميس فعاليات المبادرة بقرية الجراولة يرافقه عدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية

حيث تم تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة لأهالي القرية ومنها :

الكشف الطبى على 400 حالة.خلال القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح و إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا.

كما تفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمشاركة 50 طفل مع تشجيعهم وتحفيزهم على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع.

كما تفقد السكرتير العام عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها مشاركه علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية بمشاركة 50 مواطن ، وشارك فرع دار الإفتاء المصرية بالخدمة الإفتائيه لعدد ٤ حالات، وندوة لتوعيه السيدات مع وحدة السكان عن اهميه الشهادات والتوثيق لوثيقة الزواج والإجراءات اللازمه.

كما قدم صندوق مكافحه الادمان ندوة توعوية لعدد 50 من الأهالي ، وكذلك خدمات السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة لاطفال القرية، بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح لعدد 10 حالات.

كذلك تفقد قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين بنحو 500 فرد.

كما تفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب حيث تم تجريع 1000 راس أغنام وعلاج 120 رأس ،و200 حالة دواجن، مع توعية المواطنين عن مرض السعار وخطورته وعمل التوعيه عن التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع و توزيع كميات من الأدوية على المربين.والكشف والتطعبمات المختلفة للثروة الحيوانية بالقرية.

كما قدمت مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 30 بطانيه ، و50 حالة طلب تكافل وكرامه ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 300 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 500 قطعه مجانا لأهالي القريه.

كذلك تفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 30 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد وإجراءات 15 قسيمة زواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. .

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 50 خطاب و مطلب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح زراعة مطروح

تامر حبيب مع عبلة سلامة
طريقة عمل المكرونة التركية
كوبري
احمد السقا ونضال الشافعى
