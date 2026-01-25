قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما الجديد في تحديث iOS 26.4 القادم لهواتف آيفون؟

iOS 26.4
iOS 26.4
احمد الشريف

أشار تقرير جديد من موقع MacRumors إلى أن تحديث iOS 26.4 سيكون واحدًا من أكبر تحديثات النظام الفرعية هذا العام مقارنة بـ iOS 26.3 الذي يقدّم تحسينات محدودة فقط. 

ما تزال آبل تستعد لإطلاق نسخة Release Candidate من iOS 26.3، لذلك من المرجح أن تصدر أول نسخة تجريبية من iOS 26.4 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يصل الإصدار النهائي لجميع المستخدمين في مارس أو أبريل إذا التزمت الشركة بالجدول المعتاد لتحديثات الربيع.

سيري شخصية أكثر بفضل Google Gemini

من أبرز الإضافات المنتظرة في iOS 26.4 نسخة أكثر تخصيصًا من المساعد الصوتي سيري، تعتمد على تكامل أعمق مع نموذج الذكاء الاصطناعي Google Gemini بعد إعلان مشترك بين آبل وجوجل هذا الشهر. 

يتوقع أن تجلب هذه النسخة الجديدة من سيري تحسينات في فهم سياق المستخدم الشخصي، والوعي بما يظهر على الشاشة، والتحكم التفصيلي داخل التطبيقات، مع الإشارة إلى أن بعض القدرات المتقدمة قد ترحل إلى iOS 27 لاحقًا هذا العام.

وكانت آبل قد عرضت في WWDC 2024 مثالًا على هذه القدرات، عندما قام المستخدم بسؤال سيري عن رحلة طيران وموعد حجز الغداء الخاص بوالدته اعتمادًا على معلومات مأخوذة من تطبيقي البريد Mail والرسائل Messages على الجهاز نفسه. 

ووفق التقرير، تخطط آبل لاحقًا لإطلاق نسخة على هيئة “روبوت محادثة” كامل في iOS 27، تتيح حوارًا تفاعليًا شبيهًا بتجربة ChatGPT ولكن ضمن إطار سيري.

حزمة جديدة من الإيموجي

يؤكد التقرير أن iOS 26.4 سيجلب أيضًا مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية (إيموجي) إلى هواتف آيفون، بعد أن استعرض اتحاد Unicode هذه الإضافات لأول مرة العام الماضي. ومن بين الإيموجي الجديدة التي ذُكرت في القائمة الأولية:

ترومبون (Trombone)

صندوق كنز (Treasure Chest)

وجه مشوَّه (Distorted Face)

مخلوق مشعر (Bigfoot / Sasquatch)

سحابة شجار (Fight Cloud)

قلب تفاحة (Apple Core)

حوت أوركا (Orca)

راقصات باليه (Ballet Dancers)

انهيار أرضي (Landslide)

تاريخيًا، اعتادت آبل على إضافة الإيموجي الجديدة في تحديثات فرعية برقم .4، حيث حصل المستخدمون على رموز جديدة في iOS 15.4 وiOS 16.4 وiOS 17.4 وiOS 18.4، مع إصدار iOS 18.4 في مارس من العام الماضي، ما يجعل توقيت iOS 26.4 متوقعًا إلى حد كبير.

تحسينات إضافية في التطبيقات والخدمات

إلى جانب سيري والإيموجي، يسلط التقرير الضوء على مجموعة من الميزات الأخرى المتوقعة في iOS 26.4، استنادًا إلى تسريب سابق من الصحفي التقني في Macworld فيليبي إسبوزيتو:

تعبئة تلقائية لبيانات بطاقات الائتمان: إذا كان المستخدم قد خزّن معلومات بطاقته البنكية في تطبيق Passwords من آبل، سيكون بإمكانه استخدام AutoFill لهذه البيانات داخل تطبيقات الطرف الثالث، وليس في متصفح سفاري فقط.

تنظيم أفضل في تطبيق Freeform: سيوفر التحديث خيار إنشاء مجلدات داخل تطبيق Freeform، ما يساعد المستخدمين على تنظيم اللوحات والمشاريع الإبداعية والتعاونية بسهولة أكبر.

مستوى رياضي جديد في تطبيق Apple TV: تشير الشفرة المسربة إلى أن آبل تعمل على خيار اشتراك أو طبقة خاصة بالرياضة داخل تطبيق Apple TV، لكن التقرير لم يورد تفاصيل إضافية حول نوع المحتوى أو مناطق الإتاحة.

نظام تحقق جديد لحسابات Apple ID وiCloud: رُصدت إشارات إلى آلية تحقق (Validation System) تتولى فحص سلامة الجهاز قبل تسجيل الدخول إلى حساب آبل أو iCloud، في خطوة يُعتقد أنها تستهدف تعزيز أمن الحسابات والحد من محاولات الاختراق أو استخدام الأجهزة المعدلة.

ميزة “الموقع الخارجي الدقيق” لسماعات AirPods: يتوقع أن تضيف آبل خيار Precise Outdoor Location في تطبيق Find My، لتحسين دقة تحديد موقع AirPods في الهواء الطلق، ما يسهل العثور عليها في الأماكن المفتوحة.

مزيد من المزايا في الطريق

يشير التقرير في ختامه إلى أن ما تم رصده حتى الآن لا يمثل القائمة الكاملة لميزات iOS 26.4، إذ من المعتاد أن تخفي آبل عددًا من التغييرات الصغيرة والتحسينات الداخلية حتى المراحل المتأخرة من النسخ التجريبية أو حتى الإصدار النهائي. 

لذلك يُتوقع أن تكشف النسخ التجريبية المقبلة عن تحسينات إضافية في الأداء والاستقرار وربما تغييرات أخرى على مستوى التطبيقات والخدمات المدمجة في النظام.

