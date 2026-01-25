قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التأمين الصحي ببني سويف ينفذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة العاملين

تامين صحي بني سويف
تامين صحي بني سويف

قام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية ، وضمن الخطة الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، لتطوير الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

حيث أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، أن تلك البرامج تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تنمية مهارات العاملين بمختلف التخصصات، وتعزيز كفاءتهم الفنية والإدارية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، شمل ذلك تنفيذ البرنامج التدريبي الأول بعنوان:"تنمية مهارات العاملين بالمعامل"، وتم تنفيذه على مجموعتين بالتبادل، بإجمالي  79 متدربًا، بواقع 40  متدربًا بالمجموعة الأولى، و39 متدربًا بالمجموعة الثانية، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

و شارك في تنفيذ البرنامج عدد من المحاضرين المتخصصين، حيث تناول المحتوى التدريبي محاضرات حول معايير الجودة بالمعامل، ألقتها الدكتورة هند عفت، مدير إدارة الجودة بالفرع والمستشفى، بجانب محاضرات حول السلامة والصحة المهنية بالمعامل، قدمتها الدكتورة هالة عبد التواب، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، فيما شهد" اليوم الثاني"محاضرات حول مكافحة العدوى، ألقتها الدكتورة مها رويعي، مدير إدارة مكافحة العدوى، إضافة لمحاضرات تطبيقية في مجال التحاليل الطبية، قدمها الدكتور حسن الجبالي، أخصائي التحاليل الطبية، كما تم تناول فن التعامل مع الجمهور وإدارة المشكلات المرتبطة بالعمل المعملي، في حين تضمن "اليوم الثالث" محاضرات ألقاها الدكتور مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني ومسؤول المعامل، تناولت الأجهزة المعملية، وطرق التشغيل السليم، وآليات اكتشاف الأخطاء والتعامل معها.

كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي الثاني بعنوان"خطط الطوارئ بالمنشآت الصحية وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء"، استهدف مديري الإدارات والعيادات، ورؤساء الشئون المالية والإدارية، وهيئة التمريض، والمثقفات الصحيات بالعيادات، وتم تنفيذه على مدار يومين، وقامت بالتدريب الدكتورة هالة عبد التواب، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، بهدف رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وتعزيز مفاهيم السلامة داخل المنشآت الصحية.

وفي نفس السياق تم تنفيذ البرنامج التدريبي الثالث تحت عنوان"تنمية مهارات العاملين بالوحدة الحسابية على برنامج الجداول الإلكترونية (Excel)"، واستهدف عدد (20) من العاملين بالوحدة الحسابية، بهدف تعزيز المهارات التقنية وتحسين كفاءة الأداء المالي والإداري، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التدريبي الرابع بعنوان"تنمية مهارات العاملين بالفرع والوحدات"، واستهدف مديري الإدارات والعيادات، ورؤساء الأقسام، ورؤساء الشئون المالية والإدارية بالعيادات، بإجمالي عدد (40) متدربًا، وذلك على مدار يومين.

وقام بإلقاء محاضرات هذا البرنامج كل من  محمد الدسوقي، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، حيث تناول لائحة الهيئة العامة للتأمين الصحي، و محمود رضا، عضو إدارة الشئون القانونية، حول ضوابط تنظيم الإجازات والجزاءات، إلى جانب الدكتورة نورهان طارق، مدير إدارة الحوكمة، ومحمد محمود، عضو إدارة الحوكمة، حيث تم استعراض دور الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

شهدت فعاليات البرامج التدريبية حضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف.

وأكد مدير عام الفرع أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يأتي تأكيدًا على حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، وبما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية بمحافظة بني سويف.

