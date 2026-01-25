قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
حوادث

قطار يُنهي حياة شاب مجهول الهوية في جرجا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، يُرجح أن يكون في العقد الثالث من العمر، إثر اصطدام أحد القطارات به، أثناء مروره بدائرة المدينة؛ ما تسبّب في حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة جرجا، ووجود متوفي في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان لشخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر تقريبًا، وقد فارق الحياة في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة؛ نتيجة اصطدام القطار به، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شهود العيان، أفادوا بأن المتوفي كان يعبر شريط السكة الحديد في توقيت غير مخصص للعبور، قبل أن يفاجئه القطار ويصطدم به، دون أن يتمكن قائد القطار من تفادي الحادث، فيما لم يتم العثور على أي أوراق أو متعلقات شخصية تدل على هوية المتوفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود للتوصل إلى هوية المتوفي وإخطار ذويه.

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

