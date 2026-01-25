قطار يُنهي حياة شاب مجهول الهوية في جرجا بسوهاج

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، يُرجح أن يكون في العقد الثالث من العمر، إثر اصطدام أحد القطارات به، أثناء مروره بدائرة المدينة؛ ما تسبّب في حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة جرجا، ووجود متوفي في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان لشخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر تقريبًا، وقد فارق الحياة في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة؛ نتيجة اصطدام القطار به، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شهود العيان، أفادوا بأن المتوفي كان يعبر شريط السكة الحديد في توقيت غير مخصص للعبور، قبل أن يفاجئه القطار ويصطدم به، دون أن يتمكن قائد القطار من تفادي الحادث، فيما لم يتم العثور على أي أوراق أو متعلقات شخصية تدل على هوية المتوفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود للتوصل إلى هوية المتوفي وإخطار ذويه.