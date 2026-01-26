برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026: إنجاز جميع مهامك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026

اليوم، ستكون حياتك العاطفية مليئة بالسعادة والنشاط. ستنجح في إنجاز جميع مهامك في العمل. ويتطلب كل من صحتك ووضعك المالي اهتماماً خاصاً.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

ركّز على مهمة واحدة، وأنجزها بدقة، ثم انتقل إلى التالية. العمل الجماعي سيكون مثمرًا ومفيدًا؛ شارك الفضل مع الآخرين واستمع لأفكارهم، رسالة أو ملاحظة واضحة ومهذبة قد تحل مشكلة صغيرة، ضع المواعيد النهائية نصب عينيك، وخطط لخطوات صغيرة لتحقيق أهدافك؛ فالمثابرة تجلب المكافآت، واحتفل بالتقدم كل أسبوع.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

رغم بعض التوترات البسيطة، ستشعر بالسعادة وأنت تقضي وقتًا ممتعًا مع شريكك. قد تكون مشاعرك جياشة اليوم، ولكن من الجيد أيضًا أن تتأكد من أن شريكك رومانسي في تعامله معك قد تحمل النساء المتزوجات، وقد تكون هذه فرصة جيدة لتكوين أسرة. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد تشكو بعض النساء من التهابات الجيوب الأنفية، بينما قد تُسبب مشاكل الفم إزعاجًا للأطفال.تناول طعامًا صحيًا وتجنب الأطعمة الدهنية والمُشبعة بالزيوت يجب على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم توخي الحذر. 

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

استمر في إظهار الإخلاص في مكان العمل، سيُطلب منك العمل لساعات إضافية اليوم. سيحتاج العاملون في المبيعات والتسويق إلى تحسين مهارات التواصل لديهم لإقناع العملاء. 

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة المرأة المسنة

ضمن فعاليات معرض الكتاب.. ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة السيدات المسنات

الهلال الأحمر

الإسعافات الأولية وبناء الوعي الإنساني محور فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

بنك قناة السويس

بنك قناة السويس ينضم رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

