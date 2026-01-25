زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا الحلفاء الغربيين إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف، بهدف التصدي للضربات الجوية الروسية المستمرة على المدن الأوكرانية.

تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا

وأشارت القناة إلى أن هذا الدعوة تأتي في ظل تصاعد الهجمات الجوية الروسية على مناطق متعددة في أوكرانيا، بما في ذلك الضربات المكثفة على المنشآت الحيوية والبنية التحتية، والتي أسفرت عن العديد من الخسائر البشرية والمادية.

الطلب على أنظمة الدفاع المتطورة

ووجه زيلينسكي نداءً إلى الدول الغربية لتقديم أنظمة دفاع جوي متطورة لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ سيكون حاسمًا في تحسين الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد.

أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا

كما أكد الرئيس الأوكراني أن الدعم المستمر من حلفاء أوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي، في ظل الحرب المستمرة والتي دخلت عامها الثاني، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون الدولي لمواجهة العدوان الروسي.