مصدر لـ"صدى البلد": لا فتحات جديدة في سور مجري العيون

تداول بعض رواد مواقع السوشيال ميديا صورا لوجود فتحات جديدة بسور مجري العيون، الأمر الذى لاقي اهتماما واسعا في قطاع الآثار، وطرح تساؤلات حول حقيقة الأمر.

سور مجرى العيون

وقال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للآثار، إنه لايوجد أى اكتشافات جديدة بسور مجري العيون الآثري، وحال وجود أى كشف أو حالة جديدة يتم الإعلان عنها بعد خضوعها للترميم.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن مايجري حالياً مجرد أعمال تطوير فقط، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة ، في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة، وفي سياق أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

يذكر أن تطوير منطقة سور مجرى العيون يأتي ضمن رؤية تخطيطية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة منها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف إلى إعادة إحياء وتوظيف الأراضي المتداعية داخل القاهرة التاريخية لتتوجه بشكل أساسي إلى إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد على دور القاهرة كمركز ثقافي حضاري سياحي.