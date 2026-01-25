مغفرة عامة واستثناء 3 أنواع.. نيفين مختار تكشف فضل ليلة النصف من شعبان

كشفت الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية، أن هناك ليلة في شهر شعبان يغفر الله فيها لجميع الناس إلا مشرك أو مشاحن أو قاطع رحم.



وتابعت خلال لقائها مع شريف عبد البديع، وآية شعيب، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاحن هو من توجد بينه وبين مسلم.

قيام ليلها وصيام نهارها

ولفتت إلى أن هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم وفيها تحدد الأرزاق والأجال ويكتب فيها ما الذي سيفعله العباد، ومستحب قيام ليلها وصيام نهارها.

قطع الرحم في هذه الأيام

واستطردت الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية، أن الرحم معلقة بالعرش، ولذا لا يصح قطع الرحم في هذه الأيام المباركة ولا بد من وصل الرحم.

