سر إكثار النبي من صيام شعبان.. نيفين مختار تكشف الحكمة وتوضح حكم يوم الشك

أوضحت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار الحكم الشرعي المتعلق بالصيام في الأيام الفاصلة بين شهري شعبان ورمضان، مؤكدة أن «يوم الشك» لا يجوز صيامه، وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقالت الداعية، خلال لقائها ببرنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد تقديم شريف بديع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، لكنه لم يصمه كاملًا، موضحة أن الشهر له مكانة خاصة رغم غفلة كثير من الناس عنه كونه يقع بين رجب ورمضان.

تهيئة النفس والجسد

وأضافت أن من اعتادوا الصيام يمكنهم الاستمرار حتى منتصف شعبان، ثم الاكتفاء بصيام يومي الاثنين والخميس بعد ذلك، مع ضرورة ترك يوم الشك وعدم صيامه، مشيرة إلى أن هذا التدرج يساعد على تهيئة النفس والجسد لاستقبال شهر رمضان دون مشقة أو تعب مفاجئ.

التهيئة الروحية والجسدية

وأكدت نيفين مختار أن الهدف من صيام شعبان هو التهيئة الروحية والجسدية لشهر رمضان، إلى جانب اغتنام فضائل الأيام، مشددة في ختام حديثها على قيمة العفو والإصلاح، مستشهدة بقول الله تعالى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».