الصحة اللبنانية: قتـ.ـيلان و5 جرحى جراء غارات إسرائيلية على جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، بحسب وسائل إعلام محلية.

أوضحت الوزارة أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن بعض الإصابات متوسطة، فيما لم تكشف أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

وفي سياق متصل ذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي شن سلسلة غارات في جنوب لبنان. وقال المتحدث إنه تم شن "هجوم على إرهابيين من حزب الله كانوا ينشطون في موقع لتصنيع الأسلحة جنوب لبنان".

وأضاف بأن هجوما آخر استهدف "مبنى كان يستخدمه إرهابيون من حزب الله في منطقة بئر الصلصال جنوب لبنان"، وفي هجوم آخر في منطقة البقاع استهدف الجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.