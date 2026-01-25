حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق كفر الشيخ.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حي شرق كفر الشيخ، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط بالشارع العام، وتيسير حركة المرور، ومنع التعديات على الأرصفة ونهر الطريق.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المتنوعة والتعديات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، بما يحقق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشوارع.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مستمرة لمتابعة الشارع والتصدي لكافة صور الإشغال، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية، وحرصًا على تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين.

جاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة د. إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبمشاركة عثمان البغدادي مسؤول الإشغالات بالحي.