النائبة أميرة صابر: منع حجوزات السيدات في الفنادق ضد الدستور وفيها حبس وغرامة

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أنه تقدمت بطلب إحاطة في عام 2021، لوزير السياحة بشأن إقامة السيدات في الفنادق، مشيرة إلى أن الدستور والقانون وضوابط المجتمع لا تمنع ذلك، والأمور التمييزية غير موجودة والجميع متساوي أمام القانون.

وقالت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن بعض السيدات تقوم بالدراسة أو العمل في أماكن بعيدة، مؤكدة أن مؤسسات الدولة لم ترفض إقامة السيدات بمفردها في الفنادق.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه إذا لم توقع عقوبة على الفندق الذي رفض تواجد السيدة، لا بد أن يتم إصدار عقوبة ضدة، مؤكدة أن منع حجوزات السيدات في الفنادق ضد الدستور وفيها حبس وغرامة