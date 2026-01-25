كتاب جديد. الطفولة مرحلة حاسمة تشكيل وعي الإنسان ومسار حياته

صدر حديثًا كتاب يتناول الطفولة بوصفها مرحلة حاسمة في تشكيل وعي الإنسان ومسار حياته، حيث يأخذ القارئ في رحلة عميقة تبدأ من اللحظات الأولى لاكتشاف العالم، مرورًا بتأثير الأسرة والمدرسة والشارع في بناء صورة الطفل عن نفسه والآخرين.

يركّز الكتاب على هشاشة الطفولة في ظل فقدان المساحات الآمنة، وما يترتب على ذلك من نضج مبكر وتحميل الطفل مسؤوليات تفوق عمره، كما يستعرض التجارب الإنسانية الأولى، من صداقات بريئة إلى خيبات مبكرة، واللعب على حافة الخطر كوسيلة لاختبار القوة واكتشاف الذات.

ويتوقف الكتاب عند مفترقات الطرق التي يواجهها الطفل أثناء نموه، حيث يصبح القرار تحديًا يوميًا، وتبرز لحظات الأمل الصغيرة كعناصر قادرة على تغيير المسار. كما يناقش مفهوم التعافي النفسي وإعادة بناء صورة الذات بعد طفولة معقّدة، مسلطًا الضوء على قدرة الإنسان على تجاوز آثار التجارب القاسية.

ويختتم الكتاب بفصل يتناول مرحلة النضج، موضحًا كيف يمكن للإنسان إعادة قراءة طفولته بوعي مختلف، والاستفادة من فضولها واستقلاليتها وقيمها المتشكّلة لبناء حياة متوازنة ومسؤولة، حيث يتحول كل مفترق طريق إلى فرصة للنمو وتحويل التحديات إلى خطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر وعيًا