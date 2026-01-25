ماجي بو غصن: مصر حلمي منذ الطفولة وتربيت على الأفلام والمسلسلات المصرية

كشفت الفنانة اللبناية ماجي بو غصن، تفاصيل جديدة عن بدايتها في عالم الفن، ونشأتها الفنية وحياتها الخاصة، خلال لقاء مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد.



وقالت الفنانة اللبناية ماجي بو غصن، إن مصر حلمي منذ الطفولة وتربيت على الأفلام والمسلسلات المصرية ولهذا السبب الشعب اللبناني يتحدث اللهجة المصرية بطلاقة.

وأضافت الفنانة اللبناية ماجي بو غصن، أن هذا الأمر كان سبب رئيسي في دخولي على التمثيل، متابعا أن :"أهلي اكتشفوا هذا الأمر وكنت بحب ارقص واغني وتكهربت بسبب لعبي التلفيزيون وانا صغيرة".

