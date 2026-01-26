مي عمر ومنى زكي| ماجي بو غصن تكشف عن الفنانات المصريات الأقرب لقلبها

كشفت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، تفاصيل جديدة عن بدايتها في عالم الفن، ونشأتها الفنية وحياتها الخاصة، خلال لقاء مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد.



وقالت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، إن مصر بها مجموعة بالنجمات والفنانين المحبوبين واحب مي عمر ومنى زكي وإلهام شاهين وغيرهن من الفنانات المصريات.

وتابعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، أنهن سيدات حفرن أسمائهن في الدراما والفن المصرية، متابعة أن من أحلامي التواجد في الدراما المصرية.

