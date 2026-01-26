ربته فأهداها الموت.. تفاصيل مأساوية في مقتل هناء على يد ابن شقيقها ببولاق الدكرور

كشفت أسرة السيدة هناء، البالغة من العمر 52 عامًا، تفاصيل موجعة حول مقتلها على يد ابن شقيقها، الذي نشأ في رعايتها منذ طفولته بعد أن تولّت تربيته بدلًا من والدته، وكانت تجمعها به علاقة قربى وثقة، وعُرفت بين الجميع بكرمها وعطائها للغريب قبل القريب.

وقال شقيق الضحية، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن المتهم «إسلام» أقدم على قتل خالته بدافع سرقة مشغولاتها الذهبية، بعدما تنكّر مرتديًا نقابًا وتوجّه إلى منزلها في منطقة بولاق الدكرور لتنفيذ جريمته.

القصاص العادل

وأضاف أن الأسرة تحتسب الفقيدة من الشهداء، معربًا عن ثقته في القصاص العادل، ومطالبًا بإعدام الجاني وشريكه، مشيرًا إلى أن القاتل يبلغ من العمر 35 عامًا.

هدف السرقة والقتل

وأوضح أن المتهم تواصل مع خالته قبل الواقعة وأخبرها بنيته زيارتها، فاستقبلته كعادتها، وأعدّت له الطعام وأحسنت ضيافته، غير أنه كان يُخطط للجريمة منذ نحو عشرة أيام، بهدف السرقة والقتل.

وأشار شقيق الضحية إلى أن الأسرة حاولت التواصل مع المتهم يوم الحادث لمعرفة تفاصيل السرقة والجناة، قبل أن تتكشف الحقيقة الصادمة، والتي أصابت الجميع بذهول وحزن بالغين.