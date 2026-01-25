خيانة الأقارب تهز بولاق الدكرور.. زوج الضحية يكشف كواليس أنهاء حياتها على يد ابن أختها

كشف زوج هناء ضحية بولاق الدكرور التى تم إنهاء حياتها على يد ابن اختها وصديقه تفاصيل يوم الواقعة الأليمة، معلقا: لقيت بنتي بترن عليا وبتقول الحقني يا بابا فيه حرامية دخلوا على أمي وموتوها، ولما وصلت لقيت ولادي شايلينها وودوها المستشفى ولكنها كانت ماتت.

تفاصيل الواقعة

وتابع خلال لقائه مع نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2: «بنتي لما صرخت حطوا لزق على بوقها ومنعوها من الكلام خالص علشان متتحركش وبعدين عملوا عملتهم ومشيوا، وبعدين البنت خرجت من الأوضة اللي كانت محبوسة فيها وكلمت أخواتها وقالت لهم حرامية أخدوا الغوايش وكل اللي في إيديها».

واستكمل زوج الضحية: «مكناش مصدقين أن ابن أخت المرحومة اللي نفذ الجريمة، وقبل الجريمة جاء القاتل وقعد مع خالته وفضل يعرف تفاصيل عننا بنخرج إمتى وبنرجع إمتى وكان بيخطط لجريمته».

وأضاف: «كنت عامل له مفتاح للبيت وإحنا في منطقة شعبية وتحت البيت فرن وطلع هو وصاحبه وبدأ يتكلم من ورا الباب لحد ما فتحوا له وبعيدن زق الباب ودخل، ومراتي كانت بتعامل القاتل معاملة الابن وكانت بتديله فلوس وتأكله، واللي بيفكر في كدة شيطان».

