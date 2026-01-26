جامعة أهلية مستقلة بالغردقة لدعم التعليم وسوق العمل ببرامج مستقبلية متقدمة

أعلن محافظ البحر الأحمر عن إنشاء جامعة أهلية مستقلة بمدينة الغردقة، وذلك في إطار التوسع في منظومة الجامعات الأهلية، ودعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأوضح المحافظ أن الجامعة الأهلية الجديدة تمثل مسارًا تعليميًا حديثًا ومتكاملًا، يختلف في لوائحه ونظامه الأكاديمي عن الجامعات الحكومية، ويعتمد على المرونة التعليمية، والبرامج البينية، والتوازن بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن إنشاء الجامعة يأتي استجابةً للاحتياجات الفعلية للمحافظة، خاصة في القطاعات السياحية والخدمية والتكنولوجية، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف تخريج كوادر بشرية تمتلك المهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل، وتواكب متغيرات التنمية والتحول الرقمي.

وأضاف أن الجامعة الأهلية بالغردقة تضم عددًا من البرامج الأكاديمية المتقدمة، تشمل مجالات السياحة والفنادق، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، واللغات، إلى جانب برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تم إعدادها بناءً على دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة، أن الجامعة الأهلية الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي بمحافظة البحر الأحمر، وتسهم في ترسيخ نموذج تعليمي متطور يركز على التخصصات المستقبلية، والبحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرامج الأكاديمية تم تصميمها وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة، بما يدعم مكانة مدينة الغردقة كمركز تعليمي وتنموي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.