على نفقة المالك.. إزالة فورية لمخالفة بناء بمنطقة الحرفيين بالغردقة

نفّذت رئاسة حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الأحد، حملة إزالة فورية لأعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الحرفيين، وذلك على نفقة المالك وبمعرفته، وتحت إشراف مسئولي قسم التعديات، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحاسم لأي مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث كلّف اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، بمتابعة إزالة أحد المباني المخالفة فور رصده ميدانيًا.

وأوضح رئيس الحي أن مالك أحد العقارات قام بالبناء على نسبة الفراغ من خلال إنشاء “هنجر” مسقوف جمالون على مساحة تُقدَّر بنحو 1500 متر مربع، بالمخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة، مؤكدًا أن أعمال الإزالة تمت بالكامل وعلى نفقة المخالف الخاصة، وتحت بصر ومتابعة مسئولي التعديات.

وشدد اللواء أحمد جبر على أنه لا تهاون مع أي محاولة للبناء العشوائي أو التعدي على القوانين المنظمة، مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا في مهدها، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا السياق، ناشدت رئاسة حي جنوب الغردقة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.