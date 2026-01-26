قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
على نفقة المالك.. إزالة فورية لمخالفة بناء بمنطقة الحرفيين بالغردقة

نفّذت رئاسة حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الأحد، حملة إزالة فورية لأعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الحرفيين، وذلك على نفقة المالك وبمعرفته، وتحت إشراف مسئولي قسم التعديات، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحاسم لأي مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث كلّف اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، بمتابعة إزالة أحد المباني المخالفة فور رصده ميدانيًا.

وأوضح رئيس الحي أن مالك أحد العقارات قام بالبناء على نسبة الفراغ من خلال إنشاء “هنجر” مسقوف جمالون على مساحة تُقدَّر بنحو 1500 متر مربع، بالمخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة، مؤكدًا أن أعمال الإزالة تمت بالكامل وعلى نفقة المخالف الخاصة، وتحت بصر ومتابعة مسئولي التعديات.

وشدد اللواء أحمد جبر على أنه لا تهاون مع أي محاولة للبناء العشوائي أو التعدي على القوانين المنظمة، مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا في مهدها، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا السياق، ناشدت رئاسة حي جنوب الغردقة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

