ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: توجد رؤية واضحة من القيادة السياسية بمصر لتطوير الوضع الصحي

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في القضاء على فيروس الكبد الوبائي في الإقليم، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة إرادة سياسية قوية، دعم مؤسسي، قوة عاملة صحية، ورؤية واضحة من القيادة العليا، بما في ذلك وزارة الصحة، لتحويل السياسات والاستراتيجيات إلى خدمات ملموسة للمواطنين.

وأضاف عابد، لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي ليس وضع الاستراتيجيات فحسب، بل تحويلها إلى عمل وخدمة فعلية على أرض الواقع، مستشهدا بزيارة له قبل شهرين إلى أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الحناجر، حيث شاهد خدمات متقدمة تُقدم للمواطنين على مستوى الرعاية الأولية، بما في ذلك التحري والكشف المبكر عن السرطان، وفحوصات السكر التحليلية التراكمية (HbA1c) وفحوصات الكرياتينين، حيث كانت النتائج متاحة خلال ثلاث دقائق فقط.

وأكد عابد أن هذا يمثل تطوراً كبيراً في الأداء الصحي في مصر مقارنة بالسنوات السابقة، مستذكراً زيارته لمراكز صحية في سوهاج عام 2000، حيث كانت الخدمات أقل تنظيماً وانتشاراً، مضيفا أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً خلال 25 عاماً، وما تزال المبادرات الحالية تسهم في تحسين الخدمات الصحية بشكل ملموس في السنوات المقبلة.

وأشار أيضاً إلى أهمية قانون الضمان الصحي الشامل، الذي جذب اهتمام برلمانيين من لبنان للتعرف على التجربة المصرية، مؤكداً أن هذا القانون يشكل نموذجاً متقدماً للتأمين الصحي ويعزز الوصول للخدمات الصحية لجميع المواطنين.

