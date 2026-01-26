أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف عن كواليس أخطر تحقيق صحفي كتبه.. وزيادة مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس خطيرة تتعلق بدور بعض وسائل الإعلام والإعلاميين خلال أحداث 25 يناير 2011، مؤكدًا أن ما حدث آنذاك لم يكن مجرد أخطاء مهنية، بل وصل إلى حد الخيانة المتعمدة، ولا يزال تأثيرها ممتدًا حتى الآن.

المؤامرة الكبرى ضد مصر.. أحمد موسى يكشف عن كواليس أخطر تحقيق صحفي كتبه

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس أخطر تحقيق صحفي كتبه خلال عمله بجريدة الأهرام، مؤكدًا أنه كان إنذارًا مبكرًا لما شهدته مصر لاحقًا.

برلمانية: خطوط الإنترنت النحاسية لا تنقل السرعة بشكل جيد

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك بعض الخطوط الخاصة بالانترنت لا تتحمل السرعات العالية، وعلى الرغم من اشتراك البعض بهذه الباقات المرتفعة نجد مشكلات كثيرة في الإنترنت.

شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الهاتف المحمول المُصنَّع في مصر يُباع في بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، بسعر أقل من سعره داخل السوق المحلي، رغم حصول المصانع العاملة في مصر على إعفاءات وامتيازات كبيرة.

منير فخري عبدالنور: كنت جزءا من الحركة الوطنية فيما قبل الثورة

قال منير فخري عبدالنور وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، 25 يناير نقطة مهمة في التاريخ المصري وفيها تتطلع للشباب لغد أفضل، مضيفا أن 25 يناير فشلت لسبب سرقتها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الكشف المبكر عن السرطان يُعد من أهم محاور العمل الصحي، مشيراً إلى أن مصر تطبق حالياً نحو 6 برامج للكشف المبكر، تشمل سرطان عنق الرحم، والقولون، والبروستاتا، والكبد، وغيرها.

الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا



قال الدكتور محجوب الزويري، الخبير في سياسات الشرق الأوسط، إن كل ظهور لـ"قسد" مرتبط بما يُسمى الحرب على الإرهاب، موضحًا أن الحكومة السورية تواجه ثلاثة ملفات رئيسية، هي "قسد" وملف السويداء وعدم الاستقرار في الساحل.

تحذير عاجل.. نقابة الصيادلة توضح الضوابط القانونية للتركيبات المخالفة



قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن قانون التركيبات الصيدلانية واضح وصريح فيما يتعلق بتحضير الأدوية داخل الصيدليات.

زيادة مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية .. الغرفة التجارية تكشف الأسباب

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض رسوم الإغراق على الأجهزة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار خام النحاس، المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية، شهدت ارتفاعًا، وهو ما قد يسهم أيضًا في زيادة الأسعار.

أحمد موسى: زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن “زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي، ولأن مهنتنا دي صعبة أوي، بأستمر في عملي أكتر من بيتي، وهي اللي ربت الأولاد، ودايما معاهم في كل حاجة”.