زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام
70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض
ترامب: وقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض يدمر الولايات المتحدة
خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
توك شو

ماجي بوغصن: أحلم بتجربة درامية مصرية والجمهور المصري ذوّاق ويدعم من يحب

عادل نصار

عبّرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل في الدراما المصرية، مؤكدة أن هذا الحلم بات قريبًا بعد مرحلة طويلة من التفكير والانشغال بالأسرة.


وقالت ماجي بوغصن، خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة DMC، إنها تأخرت في المشاركة بأعمال مصرية بسبب انشغالها بتربية أبنائها، موضحة أن هذه المرحلة انتهت، وأنها أصبحت مستعدة للتفرغ والعمل داخل مصر.


الدراما المصرية حلم مؤجل
وأكدت أن التواجد في الدراما المصرية كان دائمًا ضمن أحلامها، خاصة مع التنوع الكبير في الأعمال المصرية، من الكوميديا إلى الأكشن والدراما الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدراما المصرية وصلت إلى مستوى تقني عالمي، خاصة في أعمال الأكشن.


أعمال صنعت حضورها في مصر
وأوضحت أن انطلاقتها الحقيقية لدى الجمهور المصري بدأت من مسلسل «للموت» بأجزائه الثلاثة، ثم «ع أمل» و«بالدم»، مؤكدة أنها شعرت بتفاعل كبير من الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال زياراتها المتكررة لمصر والمهرجانات.


إشادة بالجمهور المصري
وأشادت ماجي بوغصن بذوق الجمهور المصري، قائلة إن الجمهور المصري لا يقبل أي عمل أو أي فنان بسهولة، لكنه عندما يحب فنانًا يمنحه دعمًا كبيرًا ويجعله واحدًا منهم، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل قيمة كبيرة لأي فنان عربي.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

حريق في المنوفية

السيطرة علي حريق امتد إلي أسلاك الكهرباء في المنوفية

حادث تصادم بسمالوط

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ميني باص ودراجة نارية بالمنيا

صورة موضوعية

القبض على صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي بعد تداول فيديوهات صادمة

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

