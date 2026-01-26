ماجي بوغصن: أحلم بتجربة درامية مصرية والجمهور المصري ذوّاق ويدعم من يحب

عبّرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل في الدراما المصرية، مؤكدة أن هذا الحلم بات قريبًا بعد مرحلة طويلة من التفكير والانشغال بالأسرة.



وقالت ماجي بوغصن، خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة DMC، إنها تأخرت في المشاركة بأعمال مصرية بسبب انشغالها بتربية أبنائها، موضحة أن هذه المرحلة انتهت، وأنها أصبحت مستعدة للتفرغ والعمل داخل مصر.



الدراما المصرية حلم مؤجل

وأكدت أن التواجد في الدراما المصرية كان دائمًا ضمن أحلامها، خاصة مع التنوع الكبير في الأعمال المصرية، من الكوميديا إلى الأكشن والدراما الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدراما المصرية وصلت إلى مستوى تقني عالمي، خاصة في أعمال الأكشن.



أعمال صنعت حضورها في مصر

وأوضحت أن انطلاقتها الحقيقية لدى الجمهور المصري بدأت من مسلسل «للموت» بأجزائه الثلاثة، ثم «ع أمل» و«بالدم»، مؤكدة أنها شعرت بتفاعل كبير من الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال زياراتها المتكررة لمصر والمهرجانات.



إشادة بالجمهور المصري

وأشادت ماجي بوغصن بذوق الجمهور المصري، قائلة إن الجمهور المصري لا يقبل أي عمل أو أي فنان بسهولة، لكنه عندما يحب فنانًا يمنحه دعمًا كبيرًا ويجعله واحدًا منهم، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل قيمة كبيرة لأي فنان عربي.