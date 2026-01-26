استقرار كبير.. أسعار الأسماك اليوم الإثنين

سجلت أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق حالة من الاستقرار اليوم الاثنين 26 يناير 2026، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك اليوم



سجل سعر كيلو السمك البوري بين 100 و240 جنيهًا.

وتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 950 و1200 جنيه للكيلو.



كما سجل سعر الجمبري مقاس 1 بين 825 و925 جنيهًا.

وسجل الجمبري مقاس 2 أسعارًا من 720 إلى 800 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري مقاس 3 بين 200 و400 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو البلطي مقاس 1 بين 48 و54 جنيهًا.

وتراوح سعر البلطي مقاس 2 بين 42 إلى 46 جنيهًا.

كما سجل سعر البلطي الأسوانى بين 30 و80 جنيهًا للكيلو.

وسجل البلطي الفيليه أسعارًا من 75 إلى 275 جنيهًا.

كما تراوح سعر قشر البياض بين 190 و290 جنيهًا.

وسجل البياض الأملس البلدي مقاس 1 من 150 إلى 250 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة السويسي بين 75 و145 جنيهًا.

كما سجل البوري مقاس 1 أسعارًا من 180 إلى 220 جنيهًا.

أما سعر البوري مقاس 2 بين 100 و160 جنيهًا.

وسجل المرجان أسعارًا من 100 إلى 240 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثعابين بين 100 و600 جنيه.

وتراوحت أسعار الكابوريا بين 50 إلى 150 جنيهًا.

وتراوح سعر البربون بين 170 و320 جنيهًا.

وسجلت سعر المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

كما سجل السردين المجمد أسعارًا من 50 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر المرجان المجمد بين 30 و60 جنيهًا.

وسجل البربون المجمد أسعارًا من 30 إلى 60 جنيهًا.

كما تراوح سعر الدنيس المجمد بين 160 و320 جنيهًا.