قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار كبير.. أسعار الأسماك اليوم الإثنين

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم
أمل مجدى

سجلت أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق حالة من الاستقرار اليوم الاثنين 26 يناير 2026، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك اليوم


سجل سعر كيلو السمك البوري بين 100 و240 جنيهًا.

وتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 950 و1200 جنيه للكيلو.
 

كما سجل سعر الجمبري مقاس 1 بين 825 و925 جنيهًا.
وسجل الجمبري مقاس 2 أسعارًا من 720 إلى 800 جنيه.
وتراوح سعر الجمبري مقاس 3 بين 200 و400 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو البلطي مقاس 1 بين 48 و54 جنيهًا.
وتراوح سعر البلطي مقاس 2 بين  42 إلى 46 جنيهًا.
كما سجل سعر البلطي الأسوانى بين 30 و80 جنيهًا للكيلو.
وسجل البلطي الفيليه أسعارًا من 75 إلى 275 جنيهًا.
كما تراوح سعر قشر البياض بين 190 و290 جنيهًا.
وسجل البياض الأملس البلدي مقاس 1 من 150 إلى 250 جنيهًا.
وسجل سعر المكرونة السويسي بين 75 و145 جنيهًا.
كما سجل البوري مقاس 1 أسعارًا من 180 إلى 220 جنيهًا.
أما سعر البوري مقاس 2 بين 100 و160 جنيهًا.
وسجل المرجان أسعارًا من 100 إلى 240 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر الثعابين بين 100 و600 جنيه.

وتراوحت أسعار الكابوريا  بين 50 إلى 150 جنيهًا.
وتراوح سعر البربون بين 170 و320 جنيهًا.
وسجلت سعر المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.
كما سجل السردين المجمد أسعارًا من 50 إلى 80 جنيهًا.
وتراوح سعر المرجان المجمد بين 30 و60 جنيهًا.
وسجل البربون المجمد أسعارًا من 30 إلى 60 جنيهًا.
كما تراوح سعر الدنيس المجمد بين 160 و320 جنيهًا.

السمك سعر كيلو البلطى سعر الجمبرى سعر السمك سعر السمك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح بين أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الـ 21

تريزيجيه

تريزيجيه يتصدر قائمة الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة

اجتماع في اتحاد الكرة لمنافشة خارطة طريق منتخب مصر قبل كأس العالم

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد