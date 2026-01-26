جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة

ألقى وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، والمنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، بمشاركة وزراء، وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وأكد الوزير، خلال كلمته، رؤية مصر وجهودها في تطوير سياسات العمل والتشغيل ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق العمل.

وتوحه الوزير بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، كما وجّه الشكر للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المؤتمر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد جبران أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أسواق العمل نتيجة التطور التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن مشاركة مصر تنطلق من إيمانها الراسخ بأن العمل هو المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتقدم.

وأشار إلى أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية لتحديث منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وشدد على التزام الدولة المصرية بالحماية الاجتماعية وعدم التمييز، ودعم مشاركة المرأة واستدامة وجودها وتقدمها داخل سوق العمل.

واستعرض الوزير جهود الدولة في بناء سوق عمل عصري من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاجية.

وأكد التركيز على الربط بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب التقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمهارات المستقبلية والرقمية.

وأشار إلى تطوير منظومة التفتيش العمالي عبر مبادرة «التفتيش الذكي» القائمة على الرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.

وأعلن وزير العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب.

وكشف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتشغيل، لتيسير الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحظى بأولوية خاصة، من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتطبيق أنماط العمل المرنة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.