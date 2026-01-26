قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟

بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

بيعت لوحة بورتريه للرئيس الأمريكي جورج واشنطن رسمها الفنان جيلبرت ستيوارت نحو عام 1804 مقابل 2.8 مليون دولار، وهو رقم تجاوز بأكثر من الضعف السعر التقديري الذي تراوح بين 500 ألف ومليون دولار، وذلك خلال مزاد كريستيز الذي حمل عنوان "نحن الشعب: أمريكا في عام 250".

وضم المزاد أعمالًا فنية وأثاثًا ووثائق تاريخية احتفاءً بمرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، وحقق إجمالي مبيعات بلغ 35.5 مليون دولار، أي ما يعادل ضعف التقديرات الأولية قبل البيع، وفقًا لما نشره موقع news.artnet.

لوحة حطمت الأرقام القياسية

تجاوزت هذه اللوحة الرقم القياسي السابق المسجل لأعمال من فئة "أثينايوم"، والذي بلغ 1.06 مليون دولار في مزاد علني سابق، وتُعد هذه الفئة من أشهر الأعمال في تاريخ الفن الأمريكي، إذ استُوحي منها تصميم صورة جورج واشنطن المطبوعة على الدولار الأمريكي.

علاقة ستيوارت الفريدة برسم واشنطن

عُرف جيلبرت ستيوارت برسمه عددًا كبيرًا من اللوحات في مطلع القرن التاسع عشر، وكان من أكثر الفنانين الذين رسموا جورج واشنطن، وقد طلب الرئيس الأمريكي جيمس ماديسون رسم هذه اللوحة تحديدًا.

وأوضحت مارثا ويلوبي، المستشارة المتخصصة في قسم الفنون الأمريكية بدار كريستيز، أن واشنطن كان معروفًا بعدم رغبته في الجلوس أمام الفنانين، وهو ما أضفى خصوصية كبيرة على اللوحات التي رسمها ستيوارت له.

ثلاث وضعيات تاريخية لواشنطن

خطط ستيوارت للاستفادة من بورتريه واشنطن، فرسم أول رئيس للولايات المتحدة في ثلاث وضعيات متتالية، وضعية فوغان عام 1795، ووضعية أثينايوم في أوائل عام 1796، ثم وضعية لانسداون بعد أشهر قليلة.

قصة لوحة "أثينايوم" الأشهر

كانت لوحة "أثينايوم" التي طلبتها مارثا واشنطن الأكثر انتشارًا وتأثيرًا، وبعد أن انتهى ستيوارت من رسم رأس واشنطن أدرك أنها أفضل أعماله، فترك اللوحة غير مكتملة، ولم يُسلّمها، واحتفظ بها لنفسه، ثم بدأ في إنتاج نسخ عديدة منها حققت له أرباحًا كبيرة، حتى أطلق عليها اسم "أوراق المئة دولار".

ويوجد اليوم نحو 75 لوحة فقط من هذا النوع لا تزال معروفة حتى الآن، ما يزيد من قيمتها الفنية والتاريخية في نظر هواة الاقتناء والمؤسسات الفنية حول العالم.

واشنطن بورتريه جورج واشنطن الرئيس الأمريكي جورج واشنطن جيلبرت ستيوارت الفنان جيلبرت ستيوارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

مخطوط يتجاوز 450 عامًا

مخطوط يتجاوز 450 عامًا يبرز عبقرية الطب العربي الإسلامي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: حركة تنقلات الأئمة إجراء سنوي يراعي الأبعاد الإنسانية

رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يستقبل الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني صاحبة كلمة الشكر للأزهر الشريف

بعد إثارتها تفاعلًا واسعا بالسوشيال ميديا.. اهتمام كبير بالإندونيسية ييلي طالبة الأزهر

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد