تأجيل لقاء ميمي جمال ببرنامج نجم وندوة

تقرر تأجيل برنامج "نجم وندوة" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ليقام يوم الاثنين 2 فبراير، في السابعة مساء، بقصر السينما بجاردن سيتي.

ويستضيف البرنامج الفنانة ميمي جمال، للحديث حول مشوارها الفني الممتد، وبداياتها في عالم السينما، وكواليس عملها مع نخبة من كبار نجوم الفن، إلى جانب تجربتها في تقديم الأدوار المختلفة التي رسخت حضورها لدى الجمهور. ويدير اللقاء المخرج عادل عوض.

ويتضمن البرنامج عرض الفيلم الكوميدي "لف ودوران"، الذي تشارك فيه الفنانة ميمي جمال بدور عايدة، وذلك عقب انتهاء الندوة، للحديث عن تجربتها مع صناع الفيلم.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن برنامج الإدارة العامة للقصور المتخصصة، وأنشطة قصر السينما، وفي إطار جهود هيئة قصور الثقافة لتسليط الضوء على التجارب الفنية الملهمة، وتعزيز التواصل المباشر بين رموز الفن والجمهور.