سيرة حلوة وكلمة طيبة.. إبراهيم عبدالجواد يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق

احيا الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ذكري رحيل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: ناس بتمشي، وناس بتسيب أثر محترم ما بيتنسيش.. سيرة طيبة، وكلمة حلوة، واحترام في كل مكان.. ‏ربنا يرحم العامري فاروق ويجعل مثواه الجنة ".

وتمر اليوم، الإثنين، الذكرى الثانية لرحيل العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 26 يناير 2024.

ويذكر أن العامري فاروق من مواليد محافظة القاهرة فى الثامن من نوفمبر عام 1970، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات، ومشرفًا فى جميع المناصب الإدارية التى تولاها طيلة حياته.