أيمن السعدني: الاستدامة مسؤوليتنا.. والتكنولوجيا طريقنا لبناء مستقبل أفضل لمصر

أكد أيمن السعدني، رئيس الشئون الخارجية بفودافون مصر، أن الشركة تتبنى مفهوم الاستدامة باعتباره التزامًا طويل الأمد تجاه المجتمع المصري، وليس مجرد مبادرات منفصلة، مشددًا على أن توظيف التكنولوجيا يمثل المحرك الرئيسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح السعدني خلال ملتقى فودافون الإعلامى أن فودافون مصر تضع الاستدامة في التعليم على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق منصة تعليمية مجانية نجحت في الوصول إلى أكثر من 2.5 مليون مستفيد، بهدف إتاحة المعرفة وتكافؤ الفرص وتمكين الأجيال الجديدة من مهارات المستقبل.

وأضاف أن الشركة تسهم بقوة في الاستدامة الصحية عبر دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي، حيث ساعدت الحلول الرقمية التي تقدمها فودافون في خدمة أكثر من 13 مليون مواطن مصري، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها.

وأشار رئيس الشئون الخارجية بفودافون مصر إلى أن الاستدامة الثقافية تمثل محورًا أساسيًا في رؤية الشركة، موضحًا أن فودافون تفخر بدورها كشريك تكنولوجي للمتحف المصري الكبير، من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة تليق بقيمة الحضارة المصرية وتسهم في تقديم تجربة ثقافية عالمية.

وفي إطار الاستدامة المالية والرقمية، أكد السعدني أن فودافون مصر تواصل تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي، مستندة إلى قاعدة عملاء تتجاوز 53 مليون عميل، بما يعكس الثقة في خدمات الشركة ودورها في تمكين الأفراد والمجتمعات.

واختتم السعدني تصريحاته بالتأكيد على أن فودافون مصر ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق الاستدامة المجتمعية، قائلًا إن الشركة تؤمن بأن الابتكار والشراكات الفعالة هما الأساس لبناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة لمصر.