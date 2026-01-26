تنفيذ مشروع تدريب عملى مشترك صقر 163 لمجابهة الأزمات والكوارث بأسوان

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء أ.ح هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بتفقد موقع إصطفاف العربات والمعدات بمدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك " صقر 163 " لمجابهة الأزمات والكوارث.

والذى ضم 50 % من قوة المعدات والسيارات ، وقد تم إستعراض عدد من البيانات العملية لتحديد أدوار المعدات والتأكد من قدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها.

كما تفقد محافظ أسوان وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معسكر الإيواء ، وتم تقديم فقرات لفرقة أسوان للفنون الشعبية بالمسرح الرومانى ، وقد سبق ذلك تقديم التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والحد من تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

التدريب المشترك

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على دورها الوطنى فى تنظيم وتنفيذ التدريبات العملية لمجابهة الأزمات والكوارث ، ولاسيما فيما يتعلق بالتدريب العملى والذى يهدف إلى تدقيق قاعدة البيانات للجهات المشاركة عن المعدات وصلاحياتها الفنية وتجهيز المعسكرات والمهمات لمواجهة أى أزمات طارئة أو كوارث طبيعية .

وأكد المحافظ على أن الدولة تهتم حالياً بعلم إدارة الأزمات والكوارث وإحكام السيطرة فى الأحداث المفاجئة والتعامل معها ومع تداعياتها بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .