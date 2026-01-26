قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد خلال هذه الفترة تقلبات جوية ملحوظة، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة نهارا عن معدلاتها الطبيعية، يقابله انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والفجر، بحسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم ما بين 24 و25 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب كتل هوائية جنوبية صحراوية.

أضافت: أن هذا الارتفاع يكون ملحوظًا خلال فترات النهار فقط، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع غياب أشعة الشمس.

حالة الطقس

برودة شديدة ليلًا وفي الصباح الباكر

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى تصل في القاهرة الكبرى إلى ما بين 11 و12 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة إلى 8 و9 درجات، وتسجل في مناطق شمال الصعيد ما بين 7 و8 درجات، مع الإحساس ببرودة شديدة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.

نشاط الرياح وإثارة الأتربة والرمال

الطقس اليوم

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح الجنوبية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة على مناطق الصحراء الغربية، ما يتسبب في تراجع الرؤية الأفقية أحيانًا لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأكدت أن هذه الأجواء غير المستقرة تستمر حتى يوم الأربعاء، مع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهارًا يتراوح بين 3 و4 درجات مقارنة بيوم الاثنين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 20 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

تحذيرات من الصقيع ونصائح للمواطنين

حالة الطقس غداً

وحذرت من فرص تكون الصقيع خلال ساعات الليل في بعض المناطق الصحراوية والمرتفعات، خاصة وسط سيناء ومدينة سانت كاترين، رغم أن نشاط الرياح يقلل من فرص تكونه في بعض الأحيان.

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات، خاصة لمرضى الحساسية والصدرية والجيوب الأنفية، مع أهمية توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بالهدوء بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الأتربة والرمال المثارة.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد الصحراء الغربية

