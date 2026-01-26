تباين أسواق المال العربية ختام تعاملات الإثنين

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الإثنين:

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-ارتفاع مؤشر بوصة قطر بنسبة 1.2%

-تباين أداء البورصة مؤشرات البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، إذ ارتفعت بورصات السعودية،مسقط، قطر وتباينت بورصة مصر فيما تراجعت الأردن، الكويت، الإمارات والبحرين.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الإثنين 26 يناير 2026.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بمقدار 2.14 نقطة، ليصل إلى مستوى 11270.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 252 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعا في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 152 شركة.

بدوره، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعا بمقدار 128.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 23740.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال سعودي، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم تقاسمتها 3564 صفقة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 135.27 نقطة، أي بنسبة 1.21 %، ليصل إلى مستوى 11322.05 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 142 مليونا و954 ألفا و271 سهما، بقيمة 516 مليونا و752 ألفا و351.510 ريال، عبر تنفيذ 30660 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركات، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 677 مليارا و928 مليونا و496 ألفا و583.286 ريال، مقارنة بـ671 مليارا و13 مليونا و180 ألفا و261.910 ريال في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 6195.49 نقطة مرتفعا 4.4 نقطة وبنسبة 0.07%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6191.05 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 34 مليونا و800 ألف و528 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 9.1 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 31 مليونا و896 ألفا و550 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.195 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 33.18 مليار ريال عماني.

البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.174 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 47507 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 57121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 21604 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4897 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17283 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4969 نقطة.

أسواق المال الإماراتية

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع طفيف بنسبة 0.209%، ليغلق عند مستوى10264.23 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 21.54 نقطة.

ووفق بيانات السوق، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات خلال الجلسة 1.266 مليار درهم توزعت على حجم تداول بلغ 274.342 مليون سهم، عبر تنفيذ 24.226 ألف صفقة، لتستقر القيمة السوقية الإجمالية للسوق عند 3.134 تريليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم سوق دبي المالي 1.046 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.050 تريليون درهم في جلسة الاثنين، ويمثل ذلك انخفاضاً قدره 4 مليارات درهم، بنسبة تراجع بلغت 0.37%.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,051.57 بانخفاض وقدره 0.51 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال، وقطاع الصناعات.

وتراجع مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,005.57، بانخفاض قدره 4.34 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 611 ألفًا و247 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 403 آلاف و222 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 81.88 نقطة بنسبة بلغت 0.93%، ليبلغ مستوى 8717.72 نقطة.

وتم تداول 217.10 مليون سهم عبر 19759 صفقة نقدية بقيمة 70.8 مليون دينار كويتي.

وفقد مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 66.85 نقطة بنسبة بلغت 0.82 %، ليبلغ مستوى 8109.67 نقطة من خلال تداول 84.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 8283 صفقة نقدية بقيمة 14.13 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 89.61 نقطة بنسبة بلغت 0.95 %، ليبلغ مستوى 9299.65 نقطة من خلال تداول 132.3 مليون سهم، عبر 11476 صفقة بقيمة 56.7 مليون دينار .

في موازاة ذلك، خسر مؤشر "رئيسي 50" بمقدار 67.52 نقطة بنسبة بلغت 0.78%، ليبلغ مستوى 8589.55 نقطة من خلال تداول 67.4 مليون سهم، عبر 6027 صفقة نقدية بقيمة 11.8 مليون دينار.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.27%، لتصل إلى مستوى (3534.69) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3092 صفقة.