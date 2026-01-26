قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
العليا لانتخابات المهندسين: إعلان الكشوف الأولية للمرشحين عقب انتهاء فحص الملفات غدًا
بعد حصار عامين.. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على الدلنج وفرار الميليشيات
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بتكامل الجهود خلال تنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك

التدريب المشترك
التدريب المشترك
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات اليوم الثانى من المشروع العملى التدريبى السنوى ( صقر 163 ) ، الذى يعتبر أحد أهم البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة الأجهزة التنفيذية وتعزيز قدرتها على التعامل السريع والفعال مع الأزمات والكوارث.

وشارك فى الفعاليات أعضاء لجنة الدفاع الشعبي والعسكرى.

وشهدت الفعاليات فرض موقف عملى طارئ يحاكى أحد السيناريوهات المحتملة لإدارة الأزمة ومنها تعرض المحافظة لموجة شديدة من السيول والأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث عدد المشكلات والخسائر المادية والبشرية بإحدى القرى داخل مركز نصر النوبة .

التدريب المشترك

وتم الإستماع إلى الإجراءات العملية والتدابير التنفيذية التي تقوم بها كل جهة مشاركة، وقياس مدى الجاهزية وسرعة الإستجابة والتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة التنفيذية بما يضمن التعامل الإحترافى مع المواقف الطارئة وتقليل آثارها.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة توعوية متخصصة حول الأمن السيبراني وإستعراض جهود الدولة فى حماية وتأمين البنية التحتية الرقمية، وسبل مواجهة الهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها ، إلى جانب عرض أساليب الحماية والتأمين الإلكتروني، وبيان أهم الإرشادات والنصائح العامة للتعامل الآمن مع الإنترنت والتطبيقات الرقمية ، والحفاظ على سرية وأمن المعلومات داخل الجهات الحكومية .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على تقديم الشكر إلى لجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكافة الأجهزة التنفيذية المشاركة وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة وتعاونهم البناء .

وأكد المحافظ على استمرار دعم المحافظة للتوسع في تنفيذ مثل هذه التدريبات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية لحماية المواطنين والممتلكات العامة .وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن خالص شكره وتقديره لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفدها المشارك فى فعاليات المشروع وأيضاً ممثلى وزارة الصحة والتنمية المحلية .

وأشاد المحافظ بما قدمه الوفد من خبرات تكنولوجية متخصصة ومحتوى علمي وعملي متميز في مجال الأمن السيبراني والذي يساهم بشكل فعال في رفع مستوى الوعي وبناء قدرات الكوادر التنفيذية بالمحافظة، والإستفادة من أحدث الممارسات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي ، وأن دمج التدريب العملي مع التوعية التكنولوجية يمثل نموذجاً متكاملاً لبناء منظومة قادرة على مواجهة الأزمات التقليدية والرقمية ، خاصة فى ظل التحول الرقمى المتسارع الذى يشهده العالم حالياً.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تورم القدم

رجليك بتتنفخ الصبح .. حيل منزلية لعلاج تورم القدمين

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

فيروس نيباه

فيروس نيباه يهدد العالم.. أعرف الأعراض والأسباب

بالصور

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد