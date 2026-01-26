محافظ أسوان يشيد بتكامل الجهود خلال تنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات اليوم الثانى من المشروع العملى التدريبى السنوى ( صقر 163 ) ، الذى يعتبر أحد أهم البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة الأجهزة التنفيذية وتعزيز قدرتها على التعامل السريع والفعال مع الأزمات والكوارث.

وشارك فى الفعاليات أعضاء لجنة الدفاع الشعبي والعسكرى.

وشهدت الفعاليات فرض موقف عملى طارئ يحاكى أحد السيناريوهات المحتملة لإدارة الأزمة ومنها تعرض المحافظة لموجة شديدة من السيول والأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث عدد المشكلات والخسائر المادية والبشرية بإحدى القرى داخل مركز نصر النوبة .

التدريب المشترك

وتم الإستماع إلى الإجراءات العملية والتدابير التنفيذية التي تقوم بها كل جهة مشاركة، وقياس مدى الجاهزية وسرعة الإستجابة والتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة التنفيذية بما يضمن التعامل الإحترافى مع المواقف الطارئة وتقليل آثارها.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة توعوية متخصصة حول الأمن السيبراني وإستعراض جهود الدولة فى حماية وتأمين البنية التحتية الرقمية، وسبل مواجهة الهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها ، إلى جانب عرض أساليب الحماية والتأمين الإلكتروني، وبيان أهم الإرشادات والنصائح العامة للتعامل الآمن مع الإنترنت والتطبيقات الرقمية ، والحفاظ على سرية وأمن المعلومات داخل الجهات الحكومية .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على تقديم الشكر إلى لجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكافة الأجهزة التنفيذية المشاركة وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة وتعاونهم البناء .

وأكد المحافظ على استمرار دعم المحافظة للتوسع في تنفيذ مثل هذه التدريبات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية لحماية المواطنين والممتلكات العامة .وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن خالص شكره وتقديره لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفدها المشارك فى فعاليات المشروع وأيضاً ممثلى وزارة الصحة والتنمية المحلية .

وأشاد المحافظ بما قدمه الوفد من خبرات تكنولوجية متخصصة ومحتوى علمي وعملي متميز في مجال الأمن السيبراني والذي يساهم بشكل فعال في رفع مستوى الوعي وبناء قدرات الكوادر التنفيذية بالمحافظة، والإستفادة من أحدث الممارسات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي ، وأن دمج التدريب العملي مع التوعية التكنولوجية يمثل نموذجاً متكاملاً لبناء منظومة قادرة على مواجهة الأزمات التقليدية والرقمية ، خاصة فى ظل التحول الرقمى المتسارع الذى يشهده العالم حالياً.