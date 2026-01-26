طارق العشري يطلب تقريرا عن عبد الله جمال حارس مرمى الدراويش

طلب طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من الجهاز الطبي لناديه تقريراً عن موعد تعافى عبد الله جمال حارس مرمى الدراويش من الإصابة، وعودته للظهور فى التدريبات الجماعية.

ويواصل عبد الله جمال، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى أجرى على إثرها جراحة ناجحة فى الكتف، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الجونة فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التعاقد مع طارق العشري ليتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للجزائري ميلود حمدي، وقدم مجلس الإدارة التمنيات بالتوفيق للكابتن مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي.

وأعلن نادي الإسماعيلي اليوم السبت عن إنهاء التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي من منصب المدير الفني للفريق الأول.

وجاء رحيل المدرب الجزائري، بالتراضي بين الطرفين، في إطار إجراءات يسعى النادي من خلالها لتحقيق مصلحة وطموحات جماهيره.

وأوضحت اللجنة المؤقتة للنادي في بيان رسمي أنه تم فسخ التعاقد مع حمدي بالتراضي، مع تكليف الجهاز المعاون بتسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى حين الإعلان عن المدير الفني الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم ميلود حمدي باستقالته عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، ما دفع الإدارة إلى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء العلاقة بشكل ودي.