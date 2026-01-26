بحبكم من كل قلبى.. إلهام شاهين توجه رسالة لصناع مسلسل "بطل العالم"

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لصناع مسلسل “بطل العالم” الذي يعرض حاليا على منصة يانجو بلاي وقناة cbc.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "مبروك مسلسل بطل العالم على yango play .. مسلسل رائع من 10 حلقات برافو للفنان الرائع التلقائي الصادق عصام عمر، والفنانة الجميلة جيهان الشماشرجى بحبكم من كل قلبى وبتمنى لكم كل النجاح والتألق والتوفيق مستقبل مشرق بإذن الله ومن نجاح لنجاح أكبر وأكبر".

إلهام شاهين على فيسبوك

المسلسل من بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف هاني سرحان.

تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء.

بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.

تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.